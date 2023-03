MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Santa Cruz é o único time que está fora do G4 e ainda ameaça nesta Copa do Nordeste.

Com nove pontos, a equipe está na quinta posição do Grupo B e pode passar ABC, Sergipe e Náutico nesta última rodada caso vença o Fortaleza na quarta-feira (22), às 21h30.

Somente o Ceará está com a classificação garantida no grupo. Até mesmo um empate, em caso de vitória do Santa, pode significar a eliminação no regional para os outros times.

O Santa Cruz poderia ter chegado mais tranquilo à última rodada, mas empatou com o Sport no último sábado (18) e não conseguiu entrar no G4.

Do outro lado, o Fortaleza entra em campo querendo a liderança do Grupo A, que atualmente está com o Leão da Ilha por um ponto de diferença.

A equipe cearense foi eliminada na Copa Libertadores, mas segue firme no estadual, no regional e entrará tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana.

Na última rodada do Nordestão, o ABC enfrenta o já eliminado Fluminense-PI, assim como o Sergipe pega o Sampaio Corrêa, enquanto o Náutico duela contra o Ferroviário, classificado no Grupo A e com chances de subir à segunda colocação.

Todos os jogos serão às 21h30 de quarta-feira (22). A fase de mata-mata já começará no fim de semana.