O goleiro Guilherme Chersoni, de 24 anos, é o novo reforço do Tupynambás. O atleta, que já fez os testes físicos e cardiológico na manhã desta segunda (20), fará seu primeiro treino nesta tarde.

Guilherme, que é mineiro de Uberaba, já passou por Nacional AC, Uberaba EC, AA Luziânia, Fernandópolis FC, Manchester, Associação Desportiva Ferroviária e Figueirense, estava no Baré EC de Roraima e fez a pré temporada no clube. Ele relata sobre a expectativa de vestir as cores do Baeta pela primeira vez.

“Vejo como uma grande oportunidade, pois o Tupynambás é um clube de expressão, forte e que vai montar um elenco de qualidade para buscar o acesso, visando voltar ao lugar de onde não deveria ter saído”, relatou o atleta.

O Tupynambás estreia no Campeonato Mineiro contra o Tupi no dia 29 de abril no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio às 15h30, no tradicional clássico "Tutu". Sobre essa partida Guilherme comenta.

"Já conhecia o clássico, um dos maiores do interior de minas e um clássico centenário. A expectativa é a melhor possível. Sabemos da importância da vitória por ser estreia, o primeiro jogo, tirar aquela ansiedade de cara num clássico e buscar essa vitória é de suma importância", conta o jogador.

Guilherme e Rafael Novaes, técnico do Tupynambás, trabalharão juntos pela primeira vez. Sobre essa parceria e atleta relata.

"Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael, vai ser a primeira vez. Alguns atletas amigos meus trabalharam com ele e falaram super bem e a expectativa é fazer um excelente campeonato tenho certeza que ele é um treinador muito competente e vamos buscar esse acesso".

Guilherme garante que chega pronto para fazer um bom campeonato.

“Chego ao novo time bem preparado com a expectativa positiva, pois vinha treinando com o Baré EC e realizei toda a pré-temporada por lá. O meu objetivo é ajudar o Tupynambás FC a chegar aos seus objetivos. Para isso, vou dar sempre o meu máximo, seja nos treinamentos ou nos jogos”, finalizou Chersoni.