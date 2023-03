SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Willian Bigode não é mais jogador do Fluminense. O jogador acertou, nesta segunda-feira (20), sua transferência por empréstimo para o Athletico-PR.

A negociação foi feita a pedido do atacante. O contrato com o Athletico vai até o fim deste ano. Willian se apresenta ao novo clube nesta terça-feira para realizar exames e assinar o contrato.

O Fluminense havia liberado o atacante em meio à polêmica do golpe sofrido por Gustavo Scarpa e Mayke. Os ex-companheiros dos tempos de Palmeiras disseram ter investido em criptomoedas por orientação de uma empresa da qual Bigode é sócio.

Willian fez 57 jogos e seis gols pelo Tricolor carioca. A nota oficial do Fluminense diz que a negociação foi pedido de Willian:

"O Fluminense FC informa que o atacante Willian Bigode foi liberado, a seu pedido, para acertar sua transferência para o Athletico, que procurou o Fluminense solicitando o jogador. Com 57 jogos e seis gols pelo Tricolor, Willian assinará contrato de empréstimo até o fim do ano com o clube paranaense. Boa sorte na temporada, Guerreiro".

Willian não foi mais ao CT desde que o escândalo do golpe tornou-se público. O jogador ficou fora dos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca sob a justificativa de resolver problemas particulares. Oficialmente, o Flu não se pronunciou sobre o assunto, mas internamente o clube estava atento às movimentações.