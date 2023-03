RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o acesso à Série A e o dinheiro da SAF, o Vasco passou de R$ 100 milhões em investimentos para 2023. Até o momento, porém, ainda não fechou o elenco.

Na comissão técnica, Maurício Barbieri assumiu como treinador e Abel Braga como diretor técnico. Foram 13 reforços contratados pelo Vasco para a atual temporada. Um deles já era conhecido: Andrey Santos, emprestado pelo Chelsea.

Após a derrota na semifinal do Estadual, a diretoria projeta cerca de cinco reforços até o fim do próximo mês. As prioridades do clube são primeiro volante, ponta, meia de criação e mais alguns atletas para compor elenco. Um centroavante como sombra para Pedro Raul também está nos planos.

OS REFORÇOS DO VASCO:

Léo Jardim (comprado junto ao Lille até o final de 2025) - 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões).

Andrey Santos (emprestado pelo Chelsea até julho) - sem custos.

Jair (comprado junto ao Atlético-MG até o final de 2025) - 2,5 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões).

Manuel Capasso (comprado junto ao Atlético Tucumán até o final de 2025) - 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões)

Luca Orellano (comprado junto ao Vélez até o final de 2025) - 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões).

Lucas Piton (comprado junto ao Corinthians até o final de 2026) - R$ 16,6 milhões

Pedro Raul (comprado junto ao Kashiwa Reysol até o final de 2025) - 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,4 milhões)

Patrick de Lucca (chegou após fim de contrato com o Bahia até o final de 2025) - sem custos

Léo Pelé (comprado junto ao São Paulo até o final de 2025) - 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões)

Robson Bambu (emprestado pelo Nice até o final de 2023)

Pumita Rodríguez (comprado junto ao Nacional até o final de 2025) - R$ 10 milhões

Ivan (emprestado pelo Corinthians até o final de 2023)

Paulo Henrique (emprestado pelo Atlético-MG até o final de 2023)