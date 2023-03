SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores é um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol. E para quem está se perguntando "quando é o sorteio da Libertadores?", a resposta é: 27 de março, segunda-feira, às 20h (de Brasília).

O evento será realizado na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai, e definirá como serão formados os oito grupos da competição. Todos os 32 times já estão definidos, mas a emoção fica por conta da expectativa de quem serão os adversários de cada equipe.

Durante o sorteio, as equipes do pote 1 serão sorteadas para definir os cabeças de chave de cada grupo. Em seguida, serão sorteadas as equipes dos potes 2 e 3, sendo que nenhum time desses potes poderá cair na mesma chave que outra equipe do seu país. O pote 4, por sua vez, é exclusivo para as equipes que vêm da fase preliminar.

E se você está se perguntando como ficaram os potes da Libertadores 2023, aqui está a lista:

Pote 1: Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athlético-PR (Brasil), Independiente Del Valle (Equador), Olímpia (Paraguai).

Pote 2: Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Equador), Racing (Argentina), Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile) e Fluminense (Brasil).

Pote 3: Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Alianza Lima (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela).

Pote 4: Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colômbia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina), Independiente de Medellín (Colômbia), Atlético-MG (Brasil), Sporting Cristal (Peru), Cerro Porteño (Paraguai).