SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista Leticia Bufoni conquistou mais dois recordes mundiais no "Guinness World Records", e agora tem um total de cinco.

A skatista fez uma manobra dentro de um avião a 9 mil pés (2,75 mil metros) de altitude e, na sequência, um salto de paraquedas. O projeto especial foi realizado no ano passado por ela e pela Red Bull, patrocinadora da atleta.

A manobra e o salto foram gravados dentro de um avião Hércules C-130, normalmente usado para fins militares. O mesmo tipo de avião foi usado em cenas de "Velozes e Furiosos".

Em entrevista à reportagem, Bufoni contou que foi treinada pela mesma equipe que prepara os militares dos Estados Unidos para conseguir fazer o salto de paraquedas.

Além disso, o cinegrafista que a treinou para a manobra foi o mesmo que está acostumado a trabalhar com o ator Tom Cruise -conhecido pelas cenas da série de filme de ação 'Missão Impossível'.

Junto com a Red Bull montamos um time muito bacana, as melhores pessoas, a melhor que constrói pista de skate, eu tive os melhores treinadores ?o cara que está no Air Force Team, que treina os militares. "Juntamos muitas pessoas que fizeram o projeto se realizar, o câmera era quem filmou e treinou o Tom Cruise, foi tudo muito alinhado, tínhamos segurança que daria tudo certo. Foram tanto anos, tantas pessoas trabalhando nesse projeto para fazer acontecer, que no fim do dia eu tinha que fazer acontecer de qualquer forma", diz Leticia Bufoni.

OS OUTROS FEITOS DE LETICIA BUFONI NO 'GUINNESS WORLD RECORDS'

Maior número de vitórias no ranking mundial de skate da Copa do Mundo de Skate Feminino na categoria street.

Skatista com maior número de títulos na categoria feminina de street do X-Games (5).

Mulher com o maior número de medalhas no X-Games (12).

QUAIS SÃO OS NOVOS?

A maior manobra de skate saindo da parte de trás de um avião, saltando a 2.750 metros (9.022 pés) do chão.

Andar na maior pista de skate construída em um avião, medindo 41,92 metros quadrados.

IDEIA SURGIU DE UM SONHO DE BUFONI

Mesmo emplacando cinco recordes, Leticia nega que o desafio tenha sido pensado com essa finalidade.

Segundo a atleta, a ideia surgiu de um sonho que ela teve.

Ela uniu duas paixões no projeto: o paraquedismo e o skate.

"Quando eu tive essa ideia, quando começamos a trabalhar no projeto, nem pensei nisso [recordes no Guinness], foi uma das últimas coisas que passou na minha cabeça. Era mais um sonho, uma realização minha, juntar duas paixões que é o skate e o paraquedismo. Quando fiquei sabendo da notícia fiquei muito feliz", afirmou.

"É um feito incrível, mas era mais a realização de um sonho, muito além de receber um recorde mundial. Acho que receber esse recorde é muito incrível, porque foi uma ideia, um sonho meu, então sou muito grata por todos que trabalharam nesse projeto. Ninguém é campeão sozinho, tinha muita gente fazendo acontecer. Esse recorde não é só meu", concluiu.