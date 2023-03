MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - ABC e Fluminense-PI jogarão com os portões fechados na última partida da fase de grupos da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (22), por causa da crise na segurança pública no Rio Grande do Norte.

O QUE ACONTECEU

A decisão foi tomada no final da tarde desta segunda-feira (20) em uma reunião. A Federação Norte-rio-grandense de Futebol, o Ministério Público Estadual e a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social concordaram com a mudança. A CBF foi notificada sobre o caso.

A Polícia Militar garantiu efetivo mínimo para a segurança da partida que será disputada no Frasqueirão. O Plano de Ação da partida também já consta como sem público, informou a Federação Norte-rio-grandense de Futebol à reportagem.

O duelo entre ABC e Fluminense-PI não foi adiado por se tratar da última rodada, ao contrário da partida entre ABC e América-RN, que não foi realizada no último domingo (19) pela onda de violência.

ABC ELIMINOU O VASCO NA COPA DO BRASIL

A partida desta quarta-feira acontece simultaneamente com todos os demais jogos da última rodada do Nordestão. O duelo servirá para decidir uma possível classificação do ABC e para descobrir qual será o adversário da equipe na próxima fase da competição. Para o Fluminense-PI, a partida não vale mais nada.

O ABC tem 11 pontos na tabela de classificação e pode se classificar até com um empate diante do Fluminense-PI, dependendo da combinação de resultados.

A última partida do clube alvinegro foi diante do Vasco, na Copa do Brasil. A equipe do Rio Grande do Norte eliminou o time carioca.

ONDA DE VIOLÊNCIA NO RN

O estado vive uma onda de ataques criminosos a prédios públicos, privados, comércios, além da queima de veículos nas ruas, desde a última terça-feira (14), quando ocorreram 103 atos criminosos em todo o Rio Grande do Norte.

Nesta segunda-feira (20), criminosos tentaram incendiar uma base da PM em Natal.

Os ataques são organizados pela facção Sindicato do Crime.