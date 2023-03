SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Água Santa e Red Bull Bragantino levou bom público ao estádio do Santos.

Onze mil quinhentas e sete pessoas foram à Vila Belmiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Paulista. A renda foi de R$ 373.290.

Este número é superior à média de público do Santos no estadual. Eliminado na fase de grupos, o Peixe levou 10.491 torcedores por jogo na Vila, com renda média de R$ 477.210. O clube mandou duelo contra a Ferroviária no Canindé, não incluído no cálculo.

VILA RECEBERÁ JOGO DA FINAL?

A decisão não pode ser no Estádio Distrital do Inamar, casa do Água Santa. O local não possui a capacidade mínima de 10 mil pessoas para receber partidas do mata-mata do Paulista.

O clube de Diadema deseja permanecer na Vila Belmiro. Após a classificação à decisão, o técnico Thiago Carpini declarou:

A final do Paulista não tem data definida. Os jogos estão previstos para ocorrer em 2 e 9 de abril, mas a Federação Paulista de Futebol ainda não anunciou de maneira oficial. O primeiro jogo da decisão é de mando do Água Santa.