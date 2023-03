SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Água Santa, time de futebol da cidade de Diadema, em São Paulo, pode enfrentar uma situação complicada na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Isso porque, segundo o técnico Thiago Carpini, cerca de 80% dos jogadores da equipe têm contrato somente até o dia 4 de abril, que é exatamente o último dia da janela de transferências no Brasil.

Com isso, a equipe corre o risco de não ter jogadores suficientes para disputar o segundo jogo da final, que está marcado para o dia 9 de abril. Caso algum atleta manifeste interesse em jogar, ele terá que pausar a carreira até a janela de transferências do meio do ano, que acontece somente no dia 3 de julho.

Vale ressaltar que a diretoria do Água Santa montou um elenco com somente 26 jogadores, todos com contratos de curta duração, já que a equipe não tem calendário completo em 2023. Além disso, o clube optou por não participar da Copa Paulista para investir em sua arena, a Arena Inamar.

Internamente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) não se responsabiliza pela escolha do Água Santa em relação às datas e regulamentos do campeonato. A decisão foi discutida no Conselho Técnico e as datas da final foram escolhidas com bastante antecedência.

A partida de ida da final não poderá acontecer neste fim de semana devido à Data Fifa. No entanto, há a possibilidade de os jogos serem antecipados, e o primeiro jogo pode ocorrer no meio da próxima semana.