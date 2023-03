SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino II e o Coritiba em jogos-treino, nesta semana e na próxima.

Os jogos serão nesta sexta-feira (24) e na quinta que vem (30). O primeiro é contra o time B do RB Bragantino, antes conhecido como Red Bull Brasil, que neste ano disputou a Série A3 do Paulista e caiu na primeira fase.

Os dois duelos serão no CT do Corinthians, não na Neo Química Arena. Questionado, o presidente corintiano, Duilio Monteiro Alves, explicou que a iluminação do estádio está passando por melhorias que inviabilizam jogos no local. O clube estuda se os jogos-treino serão abertos à imprensa e se terão transmissão no canal oficial.

"É impossível a gente jogar na Arena", disse Duilio na entrevista que deu nesta terça-feira (21), a mesma em que anunciou a saída do diretor de futebol Roberto de Andrade. "Toda a iluminação da Arena está sendo trocada por LED, para termos novas atrações no pré-jogo. Parte disso está sendo feito agora na data-Fifa."

O Corinthians volta a jogar na primeira semana de abril, entre os dias 4 e 6, quando vai estrear na Libertadores. O sorteio dos grupos acontece nesta segunda-feira (27), quando o clube vai conhecer seus três adversários. Os potes já estão definidos, e o Alvinegro pode enfrentar Boca Juniors, River Plate e Atlético-MG, por exemplo.