RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A definição da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa fez muitos lembrarem da goleada por 4 a 1 da equipe de Diadema sobre o clube alviverde, no Estadual de 2016.

Veja por onde andam os jogadores que estiveram em campo pelo Palmeiras naquele duelo.

FERNANDO PRASS

Fernando Prass anunciou a aposentadoria em fevereiro de 2021, aos 42 anos. O último clube da carreira foi o Ceará, após longa passagem pelo Palmeiras. O ex-goleiro acertou para ser comentarista dos canais ESPN em agosto do ano passado.

LUCAS MARQUES

O lateral-direito pendurou as chuteiras em setembro de 2020, aos 32 anos, após oficializar sua saída do Figueirense.

EDU DRACENA

O zagueiro se aposentou dos gramados em dezembro de 2019, com a camisa do Palmeiras. Posteriormente, atuou em cargos de gestão no próprio clube alviverde e no Santos.

ROGER CARVALHO

O zagueiro passou por clubes como Atlético-GO e Fortaleza antes de desembarcar no Tombense, de Minas Gerais. Em novembro do ano passado, renovou contrato até o final de 2024.

EGÍDIO

O lateral-esquerdo, de 36 anos, está atualmente no Tombense, de Minas Gerais. Teve passagem por Fluminense e Coritiba.

AROUCA

O volante está sem clube desde a passagem pelo Figueirense, em 2020, mas ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria. Recentemente, participou de torneios amadores de tênis

THIAGO SANTOS

O meio-campista passou pelo Dallas FC, dos Estados Unidos, e foi anunciado como reforço do Grêmio em 2021, clube que defende atualmente.

AGUSTÍN ALLIONE

O meia argentino ainda atuou no Bahia antes de voltar à terra natal, onde passou por alguns clubes. Atualmente, defende o Club Deportivo Morón, da segunda divisão nacional.

ROBINHO

O meia passou por clubes como Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Atualmente, veste as cores do Avaí.

ERIK

O atacante virou xodó no Botafogo antes de ir para a Ásia, onde atuou pelo Yokohama Marinos, do Japão, e Changchun Yatai, da China. Hoje, defende o Machida Zelvia, da segunda divisão do Japão.

RAFAEL MARQUES

O centroavante se aposentou dos gramados em novembro do ano passado, aos 39 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais à época, ele disse que seguiria no futebol, agora como auxiliar técnico do Primavera de Indaiatuba, interior de São Paulo.

JOÃO PEDRO

O lateral-direito passou pela Chapecoense, pelo Bahia, Porto, de Portugal, e até pelo Corinthians, rival do Palmeiras. Atualmente está no Grêmio.

ZÉ ROBERTO

Zé Roberto se aposentou do futebol em 2017, ainda pelo Palmeiras. Foi assessor técnico do clube até dezembro de 2019 e virou embaixador do Alviverde. Atualmente, tem um canal no YouTube, é mentor de alta performance e foi comentarista da TV Globo na Copa do Mundo. No ano passado, esteve no CT do Flamengo pelo Bayern World Squad, projeto do Bayern de Munique, clube da Alemanha que ele defendeu.

RÉGIS

O jogo diante do Água Santa foi o último de Régis pelo Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo. Posteriormente, sofreu uma lesão, perdeu espaço no time e passou por Bahia, Al-Wehda, Corinthians, Cruzeiro, Guarani. Atualmente, está no Coritiba.

CUCA

Cuca deixou o Palmeiras após conquistar o Brasileiro de 2016 alegando razões pessoais, retornou ao clube em maio de 2017. Após desgastes, saiu e teve passagens por Santos, São Paulo e Atlético-MG. Atualmente, está sem clube.