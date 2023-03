BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Maior investimento do Cruzeiro desde que Ronaldo comprou o clube no fim de 2021, Wesley ainda não fez nenhum gol pelo time.

O atacante que estava no Palmeiras custou cerca de R$ 16 milhões à ao clube celeste, o maior investimento feito desde que Ronaldo assumiu o controle do futebol celeste.

O clube mineiro já contratou quase 50 jogadores desde que Ronaldo comprou o Cruzeiro.

Wesley chegou à Toca da Raposa com status de grande reforço, pelo dinheiro investido na contratação por fazer parte do elenco do Palmeiras que conquistou o Brasileiro, a Copa do Brasil e duas vezes a Libertadores nas últimas temporadas.

O atacante recebeu a camisa 11, mas fez um Campeonato Mineiro abaixo do esperado. Em nove partidas o ex-palmeirense não marcou nenhum gol sequer.

Dos nove jogos, Wesley foi titular em sete oportunidades. Foram somente duas participações diretas em gols, com uma assistência e um pênalti sofrido.

A cobrança da torcida é ainda maior pelo fato de Bruno Rodrigues ser deslocado para o lado direito, para que Wesley atue pela esquerda, seu setor favorito.

PONTARIA RUIM

De acordo com o Footstats, Wesley finalizou 15 vezes a gol. Porém, apenas três arremates foram no alvo.