RIO DE JANEIRO, RJ, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A competição pela vaga de titular no gol da seleção brasileira está aberta, depois de um período relativamente seguro para Alisson na posição. Ederson será o titular contra Marrocos, no amistoso de sábado, e a disputa tende a ficar mais acirrada.

Alisson não foi convocado para o amistoso contra o Marrocos, no sábado (25). Foi uma opção técnica de Ramon Menezes, já que o jogador não está machucado.

Os goleiros chamados foram Ederson e Weverton, que estiveram na Copa, além de Mycael, da seleção sub-20.

"Quando vi a lista, estranhei, mas é decisão do treinador, são escolhas. Pensei que ele estaria na lista e não sei o motivo, se é oportunidade para garotos mais jovens. Temos que trabalhar e dar nosso melhor", disse Ederson.

Taffarel também não veio como preparador de goleiros da comissão técnica interina. Ele deu lugar a Silvio Jardim, do América-MG.

Taffarel era preparador de goleiros da seleção desde os tempos de Dunga, quando Alisson virou titular.

A RELAÇÃO TAFFAREL-ALISSON

Taffarel sempre foi um admirador de Alisson. Ao longo da sua gestão, o goleiro do Liverpool teve a preferência na escalação do técnico Tite, sendo titular nas duas últimas Copas do Mundo. Os dois são frutos da escola de goleiros do Internacional. A afinidade parte por aí. Depois da seleção, eles passaram a trabalhar juntos também no Liverpool.

Taffarel vê em Alisson um goleiro que não é espalhafatoso, seguro e que faz os gestos técnicos da posição corretamente. Ederson, por outro lado, joga melhor com os pés. Por isso, é constantemente elogiado por Pep Guardiola, seu treinador no Manchester City.

CENÁRIOS FUTUROS

A falta de projeção sobre o futuro da seleção passa por Ramon Menezes, o interino, e respinga nos jogadores que estão convocados e querem mostrar serviço. Dos três convocados atualmente, Weverton é o mais velho (35 anos). Ederson tem 29, enquanto Mycael, de 19, é aposta para a seleção sub-20 que disputará o Mundial em maio, sob o comando de Ramon.

Alisson, por sua vez, tem 30 anos. Em tese, com lenha para queimar até a Copa. Ele teve falhas recentes no Liverpool, além de ter sido contestado por não ter defendido um pênalti sequer na eliminação do Brasil frente à Croácia, nas quartas da Copa 2022.

É um ciclo longo, muitas coisas e fases podem acontecer. Preciso trabalhar o máximo e manter a consistência para estar aqui o maior número de vezes possível Ederson