SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deixa em aberto a possibilidade de reintegrar Luan ao elenco.

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, disse que a volta do atacante depende do esforço mostrado. Ele não joga pelo Corinthians desde fevereiro de 2022, quando foi titular contra o Botafogo-SP em um jogo do Paulista.

"Depende mais dele do que do Corinthians. Depende do que acontecer no dia a dia, mas ele tem contrato e segue sendo atleta do clube", disse Duilio, nesta terça-feira (21), em entrevista coletiva.

CORINTHIANS TENTA DEFINIR O FUTURO DO ATACANTE

Houve conversas sobre uma rescisão amigável do contrato. Seria um caminho para o Corinthians diminuir o prejuízo e enxugar um pouco mais a folha salarial, mas não houve acordo. O contrato de Luan vai até dezembro e ele segue afastado.

O clube evita expor o jogador publicamente. Ao falar do assunto ontem, o presidente Duilio Monteiro Alves tratou o caso como um dilema do passado, como se a reintegração ao elenco fosse uma possibilidade distante. "Quero andar para frente", disse.

O Corinthians não recebeu propostas recentes por Luan. Ele voltou ao clube em janeiro, após quatro meses emprestado ao Santos, e atualmente treina separado do elenco. O clube deixa a estrutura à disposição do jogador também para evitar possíveis problemas jurídicos no futuro.

Neste ano Luan não foi relacionado uma vez sequer. Aos 29 anos, poderia ser uma alternativa a Renato Augusto, por exemplo, pois a posição de meia é um dos focos no mercado da bola, no entanto o clube não tem visto nele o comprometimento necessário para voltar ao elenco.