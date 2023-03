BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O técnico Eduardo Coudet fez um pedido à diretoria do Atlético-MG: um novo centroavante.

No fim de fevereiro, Coudet revelou que deseja contar com um novo centroavante. O argentino disse ainda que a contratação seria feita assim que o clube tivesse dinheiro.

O treinador deixou claro que a situação financeira do clube mineiro era um empecilho.

Para atender ao desejo do treinador, a direção alvinegra negocia alguns reservas, para fazer dinheiro e abrir espaço na folha salarial.

Pouco utilizado na temporada 2023, o atacante Ademir será negociado pelo time alvinegro. O jogador tem conversas adiantada com o Bahia, em negociação que pode render cerca de R$ 13 milhões ao clube mineiro.

Eduardo Sasha é outro atacante que pouco atuou neste ano e deve deixar a Cidade do Galo em breve. O camisa 18 está na mira do Red Bull Bragantino.

Gosto de ter presença na área. Não temos um centroavante de referência. Temos que trabalhar para adaptar e ter presença. Não é qualidade natural. Mas, quando tivermos dinheiro, vamos tentar um centroavante de qualidade Eduardo Coudet, técnico do Atlético-MG

SITUAÇÃO DE ALAN KARDEC

O Atlético-MG já tem Alan Kardec, de 34 anos, como centroavante com presença de área no elenco.

No entanto, o jogador com passagens por São Paulo, Palmeiras e Vasco ainda não entrou em campo nesta temporada. O jogador passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia de disco na coluna lombar, no início de novembro de 2022.

O Atlético-MG não estipulou um prazo para o retorno de Alan Kardec, que recentemente foi sondado pelo Coritiba. No entanto, como está no departamento médico, a conversa não evoluiu. O centroavante está na Cidade do Galo desde junho do ano passado. Foram 13 partidas disputadas e dois gols marcados.