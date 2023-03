SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jordi Alba deu entrevista ao programa de TV espanhol Viajando com Chester e se disse chocado com a prisão de Daniel Alves depois de atuar por tantos anos com o brasileiro.

"Estou impactado com a notícia. Não é legal, ainda mais depois de compartilhar tanto tempo com o Daniel Alves no vestiário", afirmou o jogador. "Nós ficamos chocados com a notícia, independente de quem seja. Estamos falando de um jogador de futebol, um companheiro de equipe que tive por anos".

Alba afirmou que ele e Alves ainda não conversaram. "Eu não falei com ele ou com alguém do seu entorno. Essas são questões delicadas para todos", disse.

PARCERIA ENTRE DANI ALVES E ALBA

Jordi Alba está com 34 anos e defende o Barcelona desde 2012.

Daniel Alves jogou no Barça entre 2008 e 2016, e depois teve mais uma breve passagem no ano passado.

Juntos eles ganharam uma Liga dos Campeões, de 2014/15, além de três títulos do Espanhol.