SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil lidera o ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação de resultados em 2022 com larga vantagem.

A Sportradar, empresa de tecnologia esportiva, publicou um relatório sobre suspeitas de manipulação em eventos esportivos de todo o mundo em 2022.

O levantamento aponta que 775 partidas de futebol são suspeitas de manipulação de resultados.

Dos 775 jogos, 225 aconteceram na América do Sul e 152 foram disputados no Brasil -o segundo colocado no ranking é a Rússia, com 92.

O segundo país sul-americano no ranking é a Argentina, com 39, no sétimo lugar.

*

VEJA O RANKING GLOBAL DE JOGOS DE FUTEBOL SUSPEITOS EM 2022

1- Brasil, 152

2 - Rússia, 92

3 - República Tcheca, 56

4 - Cazaquistão, 43

5 - China, 41

6 - Grécia, 40

7 - Argentina, 39

8 - Filipinas, 37

9 - Polônia, 36

10 - Tailândia, 35

FUTEBOL É DISPARADO O ESPORTE FAVORITO DOS MANIPULADORES

O futebol é o esporte com mais eventos com possível manipulação com 775 partidas suspeitas em 2022.

O número representa 63,9% de todo o relatório da Sportradar.

As partidas suspeitas são geralmente de divisões inferiores, sendo 52% das partidas suspeitas de futebol são de terceira divisão ou abaixo.