SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bárbara Santos e Beatriz Ferreira já confirmaram, nesta quarta-feira (22), pelo menos medalhas de bronze no Mundial de Boxe Feminino.

A primeira a se garantir na semifinal foi Bárbara Santos, na categoria até 70kg. Ela venceu a cazaque Madina Nurshayeva por 3 a 1 na decisão dos juízes.

Bia Ferreira segue na briga por seu segundo título mundial. A brasileira superou a japonesa Ayaka Taguchi por decisão unânime e se colocou entre as quatro melhores da categoria até 60kg.

Beatriz Soares e Jucielen Romeu caíram nas quartas de final. Bia foi derrotada pela tailandesa Janjaem Suwannapheng por 4 a 3, enquanto Jucielen perdeu por decisão unânime para a italiana Irma Testa.

QUANDO ACONTECEM AS PRÓXIMAS LUTAS?

O Mundial da Associação Mundial de Boxe ocorre em Nova Délhi, capital da Índia.

Os horários ainda não foram divulgados oficialmente, mas as lutas devem ocorrer ao longo do dia 23 no horário local (próxima madrugada e manhã no horário de Brasília).

Bia Ferreira terá pela frente a sul-coreana Oh Yeon-Ji, enquanto Bárbara Santos encara a australiana Kaye Scott.

O Canal Olímpico do Brasil está transmitindo o Mundial.

Não há disputa de terceiro lugar no boxe. Por isso as brasileiras já têm medalhas garantidas, mesmo em caso de derrota nas semifinais.