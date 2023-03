LISBOA, PORTUGAL, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - De volta ao futebol inglês nesta temporada, Andreas Pereira é um dos grandes destaques do Fulham, que ocupa o nono lugar na Premier League e está a apenas três pontos de entrar no grupo de classificados para a Liga Europa, hoje nas mãos de Newcastle (quinto) e Liverpool (sexto). A boa fase do meia-atacante, inclusive, tem feito os londrinos sonharem em encher os cofres no mercado de verão europeu.

Comprado do Manchester United por 9,5 milhões de libras no ano passado e com contrato válido até junho de 2026, Andreas é tratado pelos dirigentes ingleses como a próxima grande venda do clube. Possivelmente, a maior da história. A ideia é superar a transferência do lateral inglês Ryan Sessègnon para o Tottenham, em 2019/20, negociado por 27 milhões de libras.

O Fulham ainda não trabalha com um valor pré-estabelecido pelo brasileiro, mas acredita desde já nos bastidores que vai receber muito em breve sondagens e provavelmente ofertas que ultrapassem a casa dos 35 milhões de libras (R$ 224 milhões). Alguns interessados, entre eles PSG e Juventus, já têm estudado a aquisição do jogador, que tem 33 partidas, três gols e seis assistências em 2022/23.

Os franceses projetam a contratação de pelo menos um nome de peso para fortalecer o meio-campo na próxima temporada. Já os italianos, incomodados com os últimos fracos resultados, querem reformular o elenco para 2023/24. Andreas Pereira, também por ser avaliado por um preço que "não assusta", é visto como um reforço interessante e dentro de uma realidade que não venha a bater de frente com o fair-play financeiro.

A venda para um gigante e/ou milionário do futebol europeu é o golpe final para a tão sonhada "volta por cima" de Andreas, especialmente depois da reta final de empréstimo no Flamengo, onde atuou de 2021 a 2022. Participou de 53 jogos, anotou oito gols e deu três assistências, mas ficou marcado negativamente por ter falhado na final da Copa Libertadores de 2021, no Uruguai, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.

Aos 27 anos, Andreas Pereira foi formado no futebol holandês, tendo anos nas categorias de base do PSV. Além do Manchester United, representou na Europa mais três clubes: Granada, Valência e Lazio.