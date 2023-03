SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Odair Hellmann, treinador do Santos, falou sobre o esforço 'além de suas capacidades' do clube para conseguir reforçar o elenco.

"O Santos até tem feito esforços acima da sua capacidade financeira. Posso dar exemplo de jogadores que já tiveram boas passagens por aqui, como o Pituca e o Jean Lucas", disse em entrevista para a ESPN.

" A nossa análise é que a gente precisa de mais equilíbrio entre as fases do jogo, com mais capacidade de drible. Precisamos evoluir neste aspecto."

O treinador também afirmou que nunca cogitou sair do clube, apesar da eliminação precoce no Campeonato Paulista. "Nunca tive esse pensamento, pelo contrário. Sempre que aparecia uma dificuldade eu procurava me fortalecer para buscar o melhor para o Santos."

O QUE MAIS DISSE ODAIR:

- Mercado

"O Santos até tem feito esforços acima da sua capacidade financeira. Posso dar exemplo de jogadores que já tiveram boas passagens por aqui, como o Pituca e o Jean Luca. Não foi por uma questão financeira, porque, como eu disse, o Santo fez um esforço, mas não houve liberação dos clubes, não houve acerto.

- Diagnóstico do início da temporada

"Quando chegamos, visualizamos uma ideia de jogo na pré-temporada e a colocamos em prática na primeira partida do Paulista, mas ela não conseguiu mais se repetir, porque fomos perdendo jogadores. Tentei algumas vezes trocar o sistema tático para gerar um equilíbrio, isso de 3 em 3 dias, sem ter tempo para treinar. Então, esse ajuste fino vai se perdendo. A nossa análise é que a gente precisa de mais equilíbrio entre as fases do jogo, com mais capacidade de drible. Precisamos evoluir neste aspecto."

- Período sem jogar

"Primeiro recuperar os jogadores, porque temos muitos atletas lesionados. Estamos com esse problema desde o início do Paulista. Estamos aproveitando esse tempo para melhorar a intensidade, a capacidade física e a confiança na parte técnica. Estamos fazendo a semana cheia e tendo jogos-treino nos finais de semana".

- Campeonato Paulista

"Tem que tirar [coisas do Paulistão], sempre dá. Nas partidas antes do jogo contra o Ituano, nós tivemos um equilíbrio. Precisamos começar deste ponto para conseguir evoluir. Claro que o retorno dos atletas também é importante para isso."

- Emocional

"Ele está atrelado à parte tática, técnica e a confiança dos jogadores. Esses últimos dois anos, com as campanhas que o Santos fez, geram um ambiente de pressão. Com isso, você tende a render menos, é natural do ser humano. Agora, nós, que jogamos em um time do tamanho do Santos, temos que ter a capacidade de ter tranquilidade dentro de campo. Temos que ter essa regularidade de equipe, que também ajuda a dar confiança para os jogadores."

- Base

"Quando você tem uma equipe pressionada, quanto mais jogadores jovens você tiver neste processo, mais dificuldade você vai ter. O ngelo é um menino que tem um talento impressionante, mas ele saiu do juvenil direto para o profissional. Isso acontece, mas dentro de um ambiente pressionado a situação fica mais complicada."

- Como está no momento

"É uma honra ser treinador do Santos e eu acredito na evolução da equipe e que vamos conquistar essa regularidade. Não sou um profissional que fica transferindo responsabilidade, mas trabalho em conjunto com todos para que isso aconteça."

- Bola parada

"Ela decide muitos jogos. Todas as equipes vão fazer e levar gols, mas nossa porcentagem é muito alta. Então, nós procuramos mudar posicionamentos. Acredito que conseguimos melhorar, mas temos que continuar evoluindo nesse quesito."

- Campeonato Brasileiro

"Vamos entrar em todas as competições com força máxima, precisamos buscar um fortalecimento de equipe. O Brasileirão é sempre muito difícil, mas na minha opinião esse vai ser ainda mais competitivo, e precisamos estar preparados para isso. O próximo jogo é sempre o mais importante para nós, para poder gerar uma expectativa de médio/longo prazo."