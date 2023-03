SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Cristiano Ronaldo, de 38 anos, revelou que pensou em se aposentar da seleção portuguesa. Ele disse em entrevista coletiva que cogitou não jogar mais pela equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2022. O jogador virou reserva durante o Mundial do Qatar e entrou no segundo tempo na derrota das quartas de final contra o Marrocos.

Ele ficou feliz ao ser convocado pelo técnico Roberto Martínez. O treinador assumiu o comando no início do ano, no lugar de Fernando Santos. Cristiano também afirmou que ainda tem muito a oferecer para a seleção e que as dificuldades o tornaram um homem melhor.

"Não vou mentir, tive que colocar tudo na balança. Tive bastante tempo para pensar, refleti com a minha família e chegamos à conclusão de que, independentemente da dificuldade, não podemos jogar a toalha no chão", afirmou.

"Estou muito contente por voltar, o treinador conta comigo, e percebi que ainda tenho muito para dar à seleção."

Cristiano Ronaldo também falou sobre outros contratempos que teve recentemente em sua vida. Nesse período, ele também teve a perda de um filho e a rescisao contratual com o Manchester United.

"Tudo o que acontece na vida tem uma razão para acontecer. E eu agradeço. Muitas vezes é importante passar por algumas coisas para poder ver realmente quem está ao meu lado, quem quer o bem do Cristiano. Porque é em uma fase difícil que vemos quem está ao seu lado. Houve uma fase menos boa na minha carreira, a nível pessoal primeiro e depois a nível profissional. (...) Por isso, agradeço por passar por algumas dificuldades porque, quando estamos no topo da montanha, é difícil ver o que está embaixo", declarou.

"Posso dizer que estou cada vez mais preparado como jogador, mas também como ser humano. Pra mim, foi um aprendizado bem grande. Nunca tinha passado por algumas coisas que passei nesses meses e graças a Deus consegui ver muitas coisas e agradeço por isso. Estou um homem melhor."

Portugal está no grupo J das eliminatórias da Eurocopa, junto com Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, Islândia, Liechtenstein e Luxemburgo. Nessa primeira Data Fifa, os portugueses enfrentam os últimos dois na quinta-feira (23) e no domingo (26), respectivamente.