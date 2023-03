SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Globo encerrou nesta quarta-feira (22) o contrato com o narrador Cléber Machado, 60. O profissional estava na emissora havia 35 anos, desde 1988.

Cléber era um dos principais nomes do canal carioca e costumava fazer as narrações de jogos dos times paulistas, entre outras modalidades esportivas.

À reportagem o narrador afirmou que não gostaria de fazer comentários no momento. Apenas deixou claro que não pretende encerrar a carreira e que vai em busca de novas oportunidades.

Em nota, a Globo afirmou que as "portas para ele continuam abertas".

"Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do Sportv e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval", citou a emissora.

"Grande profissional, Cléber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol", acrescentou a Globo no texto.

A saída do narrador ocorre num momento em que ele vinha perdendo espaço na emissora. Na última Copa do Mundo, no Qatar, ele não fez parte da equipe que viajou ao país-sede. Apenas Galvão Bueno, que deixou de ser narrador na emissora, e Luís Roberto, que segue no canal, narraram o torneio in loco.

Durante a Copa, Cléber deixou transparecer a mágoa por ter narrado o torneio a distância pela primeira vez em 30 anos. Ao vivo, ele deu uma leve alfinetada após a exibição de um vídeo que mostrava uma homenagem da Fifa a Galvão por ele ter narrado 12 finais.

"Muito bom, muito bonito. Também quero dar parabéns para mim, eles podiam mandar uma coisinha dessa aí pra mim, é a nona Copa do Mundo. Aqui é a nona Copa do Mundo. Não sei se vale a distância, mas... Manda pelo Correio ou traz aqui pra gente", afirmou.

Durante muito tempo, aliás, Cléber sempre foi apontado como sucessor natural de Galvão Bueno para os jogos da seleção brasileira e também para grandes eventos, como as Olimpíadas.

O narrador Gustavo Villani, 41, é outro nome frequentemente apontado para a função de principal narrador da TV Globo, mas ele também não esteve na equipe que foi ao Qatar em 2022 e deixou transparecer uma insatisfação com a situação.

Galvão, por sua vez, mesmo sem narrar eventos esportivos no canal carioca, não se afastou da narração esportiva. Neste sábado (25), ele vai narrar o amistoso entre Brasil e Marrocos em seu canal no YouTube.

O narrador estará ao lado de antigos colegas que deixaram o canal carioca: Arnaldo Cézar Coelho, Walter Casagrande e o repórter Tino Marcos.

Além de Cléber Machado, na semana passada, a Globo também dispensou o narrador Jota Júnior, 74.