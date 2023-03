SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Doze jogadores do Corinthians estão no último ano de contrato. São cinco titulares nesta situação, quase meio time, e as conversas ainda são bem iniciais. "Tudo tem sua hora", disse nesta semana o presidente Duilio Monteiro Alves.

A única renovação adiantada é a de Bruno Méndez. O Corinthians tem uma reunião marcada com o empresário do jogador nos próximos dias e espera acertar os últimos detalhes. O uruguaio custou cerca de R$ 22 milhões, segundo os boletins financeiros publicados pelo clube.

A situação mais urgente é a de Balbuena, que está emprestado do Dínamo de Moscou (Rússia) até junho. Outro que deve sair no meio do ano é o meia Ruan Oliveira, mas este na prática nem entra na lista, pois sofreu lesões graves seguidas e não joga desde 2020.

POR QUE TANTOS?

A lista tem vários veteranos, e em casos assim a renovação costuma ser pensada a cada temporada. O caso mais ilustrativo é o de Fábio Santos, de 37 anos, que já assinou dois contratos seguidos com 12 meses de duração.

Outros não vivem boa fase, como Cantillo, Júnior Moraes e Luan. Os três ainda têm nove meses de contrato e nenhum deve renovar.

O Corinthians vive ano eleitoral e alguns contratos com jogadores, parceiros e patrocinadores devem ficar como pendências para o próximo presidente resolver, só depois da eleição de novembro.

*

QUEM ESTÁ EM FINAL DE CONTRATO:

Até 30 de junho:

Balbuena (empréstimo)

Até 31 de dezembro:

Bruno Méndez

Cantillo

Fábio Santos

Gil

Giuliano

Gustavo Mosquito

Júnior Moraes

Luan

Maycon (empréstimo)

Paulinho

Renato Augusto