SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabinho, Cria da Academia, está conquistando seu espaço no Palmeiras e tem recebido chances em 2023 com a ausência de reforços.

O jogador de 20 anos vem se firmando como a segunda opção de volante na equipe. Após a saída de Danilo, Zé Rafael assumiu a posição, e Fabinho superou Jailson para ser o reserva imediato.

Ele já atua na equipe principal desde 2021, mas começou a dar indícios que pode assumir protagonismo neste ano. No clube alviverde desde 2015, Fabinho já conquistou mais de dez títulos pelo clube, entre base e profissional.

A ascensão do jovem no profissional se deu após ele mostrar confiança e convencer Abel Ferreira. O técnico palmeirense destacou que a Cria tem mostrado segurança com suas atuações e correspondido em campo.

Ele foi acionado nos dois jogos do mata-mata do Paulista e já atuou em seis jogos neste ano. O volante chegou a ser titular na fase de grupos contra o Água Santa, justamente o adversário do Alviverde na final, e entrou no decorrer do segundo tempo nos demais jogos.

CRESCIMENTO SEM REFORÇOS

Fabinho está aproveitando as oportunidades na equipe diante da falta de reforços para o setor. O Palmeiras ainda não anunciou nenhuma contratação para a temporada, e o '5' é a posição mais carente do elenco.

O rendimento do jogador tem resultado em elogios de Abel. O comandante português afirmou que Fabinho "tem entrado muito bem", mesmo com os "riscos" pela pouca idade.

A Cria, no entanto, pode perder espaço com a possível chegada de Richard Rios. Abel aprova a chegada do colombiano, e o Palmeiras reforçou o interesse no jogador do Guarani.