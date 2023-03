SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem escalação definida para o jogo-treino desta sexta-feira (24), contra o Red Bull Bragantino II.

A escalação com Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Maycon e Adson; Róger Guedes e Romero foi testada nesta quinta (23) pelo técnico Fernando Lázaro, em treino aberto à imprensa.

O time titular tem três novidades: Caetano, Maycon e Ángel Romero.

É a primeira vez da dupla Caetano-Gil na defesa, a zaga "musical" do Corinthians na brincadeira que alguns torcedores fazem com os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil.

RENATO E YURI ALBERTO ESTÃO FORA

Renato Augusto trata lesão e Yuri Alberto está na seleção brasileira, o que explica a titularidade de Maycon e Romero. O restante do time é o mesmo que vinha sendo titular no Paulistão.

Na defesa, Bruno Méndez fica entre os reservas por estar suspenso para a estreia na Libertadores, o próximo jogo oficial do Corinthians --ainda com data e adversário indefinidos. Não fosse isso, ele seria o titular natural, mas nestas circunstâncias Lázaro prefere testar alternativas. Balbuena está com a seleção paraguaia.

COMO VAI SER O JOGO-TREINO

Estão previstos quatro períodos de 30 minutos cada. O Corinthians usará dois times, um titular e outro reserva. Cada um desses times vai jogar 60 minutos.

O RB Bragantino II é o time B da franquia, que antes era conhecido como RB Brasil. Neste ano a equipe jogou a série A3 do Paulista e foi eliminada na primeira fase, na décima posição.

O Corinthians também vai enfrentar o Coritiba em jogo-treino, na quinta-feira (30), também no centro de treinamento. Este deve ter dois tempos de 45 minutos, como os jogos oficiais.