SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pequeno grupo de integrantes da Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro, esteve na portaria da Toca da Raposa 2 nesta quinta-feira à tarde, em protesto à nova identidade visual do Raposão.

O principal alvo do protesto foi Ronaldo, proprietário de 90% da SAF cruzeirense. "Ronaldo, gordão, devolve o Raposão" foi um dos gritos dos torcedores em frente à Toca. "Ronaldo vai se f..., o Raposão tem mais história do que você" também foi ouvido.

O Raposão completou 20 anos nesta quinta (26) e ganhou uma nova identidade visual. O resultado não agradou aos cruzeirenses, já que o novo Raposão não lembra em nada a antiga versão.

O Raposinho também ganhou uma nova identidade visual. O que também não agradou aos cruzeirenses. Os cruzeirenses também levaram faixas para a porta da Toca da Raposa. Em uma delas pedia mais respeito à história do clube.

A Máfia Azul, principal organizada do Cruzeiro, emitiu uma nota de repúdio pouco antes de seguir até a portaria da Toca da Raposa.

"O Raposão é o maior mascote do Brasil, e sempre se fez presente pelo carisma, força e seriedade, tudo ao mesmo tempo. É inadmissível as mudanças feitas no mascote, e só corroboram aquilo que estamos vendo faz tempo: a falta de sinergia com o torcedor, que agora é mero cliente, e principalmente a falta de conhecimento de muitos que hoje estão no Clube sobre o Cruzeiro e principalmente a própria torcida", disse a Máfia Azul, em nota oficial

RAPOSÃO É XODÓ

A primeira aparição do Raposão foi em 26 de março de 2003, na goleada por 4 a 0 sobre o Tupi, pelo Mineiro. Foi o primeiro título da Tríplice Coroa conquistada pelo time comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O Raposão logo caiu nas graças dos torcedores e se tornou um dos símbolos mais conhecidos do clube. Não foi a primeira vez que Ronaldo foi chamado de gordão pela torcida do Cruzeiro. Isso também aconteceu no começo de 2022, quando o goleiro Fábio não renovou o contrato e deixou o clube após 17 temporadas.