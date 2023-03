SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ausente nas duas últimas Copas do Mundo, a seleção da Itália novamente não teve um bom início de ciclo antes do próximo Mundial, em 2026. Nesta quinta-feira (23), em casa, acabou derrotada pela Inglaterra em confronto pelas Eliminatórias da Eurocopa.

No estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Declan Rice e Harry Kane marcaram os gols do triunfo inglês por 2 a 1. Mateo Retegui descontou.

As duas seleções reeditaram o duelo da decisão da última Euro, em 2020, quando os italianos derrotaram os ingleses nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no estádio Wembley.

Aquele foi o último momento de brilho dos tetracampeões mundiais. Depois disso, a Azurra teve frustrada sua tentativa de voltar à Copa do Mundo após perder na última rodada das Eliminatórias Europeias para a modesta seleção da Macedônia do Norte, em março de 2022.

Ausente também no Mundial da Rússia, em 2018, a Itália se viu pela primeira vez fora de duas Copas de forma consecutiva. Uma marca negativa que refletia um passado recente de fiascos.

Em suas últimas duas participações, na África do Sul, em 2010, e no Brasil, em 2014, a Itália foi eliminada na fase de grupos.

Foi sob esse fantasma que o técnico Roberto Mancini reuniu seu elenco para dar início as Eliminatórias da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha.

Do outro lado, a Inglaterra voltou a campo depois de ter avançado até as quartas de final da Copa de 2022, no Qatar, onde acabou eliminada pela França, finalista do torneio --na decisão, a seleção francesa acabou superada pela Argentina.

Agora, com o triunfo diante dos italianos, os ingleses lideram o Grupo C das Eliminatórias da Euro. A equipe volta a campo no próximo domingo (26) para encarar a Ucrânia, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a Itália pega a seleção de Malta, às 16h45 (de Brasília).

CRISTIANO RONALDO MARCA DOIS

Outra seleção que avançou até as quartas de final da última Copa do Mundo, Portugal goleou em casa a equipe de Liechtenstein nesta quinta-feira, por 4 a 0, em sua estreia nas Eliminatórias da Euro.

Depois de colocar em dúvida seu futuro na seleção, Cristiano Ronaldo voltou a defender seu país com uma boa atuação. Ele marcou duas vezes, sendo uma delas de falta, e ainda estabeleceu um novo recorde.

Agora, o camisa 7 é o jogador com mais jogos por seleções nacionais no masculino, de forma isolada e de acordo com dados da Fifa. Ele soma 197 partidas, uma a mais que Bader Al-Mutawa, do Kuwait.

Além de Cristiano, João Cancelo e Bernardo Silva também marcaram na partida.

No domingo (26), os portugueses voltam a campo para encarar Luxemburgo, às 16h45 (de Brasília). No mesmo dia, a seleção de Liechtenstein duela com a Islândia, às 13h (de Brasília).