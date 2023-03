São Paulo renova contrato de Calleri até 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo renovou o contrato do atacante Calleri até 2026. O Clube do Morumbi anunciou a prorrogação do vínculo nesta quinta-feira (23).

"Meu lugar é aqui", disse Calleri em vídeo divulgado nas redes sociais do Tricolor. "Ter o Calleri até 2026 para nós é um motivo de muito orgulho, pelo atleta, ídolo, cidadão e profissional que ele é", afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

TOCA NO CALLERI

O contrato anterior terminava em 2025. Caso cumpra o novo acordo até o final, Calleri ficará no Tricolor até os 32 anos. O atacante completa 30 anos em setembro. Calleri já marcou 50 gols e deu 12 assistências em 122 jogos pelo São Paulo.

Ele é o terceiro maior goleador estrangeiro da história do clube, atrás de Sastre (56) e Pedro Rocha (119). O argentino se recupera de uma lesão no tornozelo e já treina no gramado no CT da Barra Funda. Ele se machucou na partida contra o São Bernardo, no fim do mês passado, no Campeonato Paulista.

"O São Paulo é o meu lugar e sou muito feliz aqui. Estou contente pela renovação e tomara que seja um período com raça, gols e títulos. Farei o meu melhor dentro de campo para ajudar a equipe. Quero escrever a minha história com a camisa do São Paulo. E estou com muita vontade para conseguir isso", disse Calleri.