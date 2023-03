SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, abriu as portas para os torcedores argentinos às 15h desta quinta-feira (23). Em pouco tempo, já estava lotado. Lá dentro, a bola só iria rolar à noite, às 20h30, quando os atuais campeões mundiais se reencontrariam com seu povo.

Desde que começaram a ocupar as arquibancadas, tudo o que os donos da casa queriam era ver Messi, o grande herói da jornada vitoriosa na Copa do Mundo no Qatar, balançar a rede.

Ele também queria muito isso. Tentou de todas as formas. Em duas cobranças de faltas, acertou a trave. Na terceira tentativa, o momento chegou.

Com um golaço do camisa 10, a Argentina venceu o amistoso contra o Panamá por 2 a 0. Thiago Almada foi quem abriu o placar antes do maestro do time fechar a conta e chegar ao 800º gol de sua carreira, para delírio de mais de 80 mil torcedores presentes no estádio.

Foi o primeiro compromisso da seleção argentina desde a vitória sobre a França nos pênaltis na decisão do último Mundial, depois de um empate por 3 a 3 que persistiu mesmo após a prorrogação.

O segundo contato com craques agora será no amistoso contra o Curaçao, na terça-feira (28), no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, com capacidade ampliada para 42 mil lugares.