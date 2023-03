SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar deixou o Qatar em dúvida sobre o seu futuro na seleção brasileira. E a lesão no tornozelo adiou a resposta do atacante do PSG, que prioriza a sua recuperação.

Neymar teve nova lesão no tornozelo, precisou operar e não está à disposição da seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos neste sábado (25), em Tânger.

O atacante ainda não se posicionou sobre continuar na seleção e ganhou mais tempo para dar uma resposta.

O técnico interino Ramon Menezes não conversou diretamente com Neymar. O contato foi feito por meio do médico Rodrigo Lasmar.

Lasmar é próximo a Neymar e foi chamado para a cirurgia no tornozelo. O prazo previsto de recuperação pode impedir a participação nos amistosos de junho.

Se Neymar topar continuar na seleção, a tendência é que fique à disposição nas Eliminatórias, em setembro. O Brasil estreará contra a Bolívia, em casa.

O jogador tem ouvido apelos de jogadores, funcionários e amigos para continuar na seleção brasileira, mas não tem pressa para se posicionar.

As pessoas mais próximas de Neymar acreditam que o craque continuará na seleção na busca pelo sonho do hexa.

A eliminação para a Croácia na Copa do Qatar, porém, mexeu muito com Neymar. Ele teve nova lesão, se recuperou, fez o gol e depois viu o time cair nos pênaltis.

Neymar atua pela seleção desde 2010 e soma 124 partidas. Ele tem 77 gols marcados, empatado com Pelé na lista de maiores artilheiros da história da Amarelinha, de acordo com as contas da Fifa.