A 7ª Corrida Tecnobit Informática Night Run, 2ª etapa do “35º Ranking de Corridas de Rua” da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), terá largada no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O percurso da corrida será de 6 km e o da caminhada, de 3,5 km.

A entrega dos kits será realizada no segundo piso do Santa Cruz Shopping, de 10h às 14h. Já os chips serão entregues no estádio, de 17h30 às 18h45. A entrega dos kits e chips será feita no dia da corrida. Nesta 2ª etapa da prova, não haverá corrida infantil.

As inscrições podem ser feitas pelo site ou presencialmente, nas lojas Tecnobit Informática, no Santa Cruz Shopping, e TerraBike, na Rua Roberto de Barros, 200, Centro de Juiz de Fora. As inscrições variam de acordo com a escolha do participante:

- Com kit corredor: até 01/04 (R$ 80); de 02/04 a 08/04 (R$ 107).

- Sem kit corredor: até 01/04 (R$ 53); de 02/04 a 08/04 (R$ 80).

Nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas, três a mais do que no ano passado. A “Meia Maratona de Juiz de Fora”, que será disputada em maio, terá o maior percurso, com 21 km no total.