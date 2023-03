RIO DE JANEIRO, RJ, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bremer espera começar diferente esse novo ciclo de Copa do Mundo. O zagueiro foi a surpresa do ex-técnico Tite às vésperas do Mundial do Qatar e agora foi chamado na primeira lista do interino Ramon Menezes.

O defensor da Juventus não esteve na primeira lista de Ramon, mas foi chamado após a lesão de Marquinhos, do PSG. A ideia é se firmar no amistoso diante de Marrocos, ganhar protagonismo e deixar de ser uma novidade.

"Tenho 26 anos, estou no meu auge, mas posso melhorar bastante. Acabei de chegar em um clube grande como a Juventus, aumentei meu nível. A tendência é evoluir, crescer, quero chegar na próxima Copa como protagonista, não como na última", disse Bremer, em entrevista ao UOL.

*

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA DE BREMER

Pergunta - Surpreso com a convocação?

Bremer - "Estava confiante que seria convocado, fui para a Copa, fiz bons jogos, mas a princípio não fui. Fiquei tranquilo e continuei trabalhando, sabia que na próxima viria. Veio de surpresa com a lesão do Marquinhos. Fiquei feliz, apesar de um colega meu machucado. Espero que ele se recupere o mais rápido possível".

P - Onde estava quando foi chamado?

B - "Eu recebi a notícia concentrado para a partida contra a Internazionale. Ganhamos de 1 a 0 e já vim para o Marrocos".

P - Chamado de Tite na reta final

B - "Eu cheguei no fim do ciclo, amistoso e já veio a Copa do Mundo. Aprendi muito com Casemiro, Thiago Silva, mais ainda com Danilo e Alex Sandro, que jogam comigo na Juventus. Aconteceu tudo do jeito certo, eu não mudaria nada".

P - Temporada irregular da Juventus

B - "A gente começou a temporada não muito bem, saindo da Champions League, mas nos reerguemos na Europa League, Copa Itália e vamos tentar chegar o mais perto possível dos primeiros colocados".

P - Trio de zaga brasileiro

B - "Estou adaptado com Danilo e Alex Sandro, jogam comigo na zaga. É um trio brasileiro na Juventus, algo atípico e muito bom. Nosso feeling é muito bom".

P - Bom momento

P - Zagueiro-artilheiro

B - "Sempre fui um zagueiro de fazer gols. Fiz 13 gols no Torino, na Juventus já são quatro, nada mal para a primeira temporada. Objetivo maior é defender, mas sempre tento ajudar no ataque".

P - Idolatria por Casemiro

B - "Joguei no São Paulo e nas férias tirei foto com o Casemiro. Ele ganhou tudo que tinha que ganhar, é uma referência mundial, um dos melhores da posição".

P - Liderança no novo Brasil

B - "Temos jogadores experientes, Casemiro, Ederson, Weverton, e eu tento ajudar sim na liderança, ajudar os mais jovens".