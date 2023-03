SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A International Football Association Board (Ifab) implantou algumas mudanças nas regras do futebol que vão afetar diretamente os goleiros nas disputas de pênaltis.

Os goleiros não podem mais ter um comportamento que atrapalhe o batedor adversário antes da cobrança de pênalti, conforme a regra 14 atualizada do regulamento.

Qualquer atitude que possa atrasar a batida ou que seja uma espécie de "catimba" será penalizada pela arbitragem. Sendo assim, os goleiros também não podem mais tocar nas traves, travessão e nas redes da meta no momento do penal.

A mudança passou a ser discutida depois das atuações de Dibu Martínez, da Argentina, na Copa do Mundo 2022. O camisa 23 da albiceleste ficou marcado por algumas provocações aos adversários durante o torneio.

As novas regras passam a valer a partir do dia 1º de julho deste ano, quando se inicia a próxima temporada europeia (2023/24).

"O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Por exemplo: atrasar a execução da cobrança ou tocar traves, travessão ou rede do gol", consta no informe.

Criada em 1883, a Ifab é a associação que regulamenta as regras do futebol mundial. Todo ano há uma reunião com os representantes das associações e com a Fifa para decidir eventuais mudanças no regulamento.