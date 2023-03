SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fórmula E estreia no Brasil neste sábado (25) com uma corrida na cidade de São Paulo, em um circuito de rua, desenhado no entorno do Sambódromo do Anhembi, por onde passa a reta principal do traçado.

A categoria mundial de carros elétricos concentra suas atividades em um mesmo dia, portanto, os treinos livres, a classificação e prova serão realizadas em sequência.

Os carros começarão a ir para a pista para os últimos testes às 7h25. Na sequência, a partir das 9h40, tem a definição do grid de largada. Já a primeira das 31 voltas da corrida está prevista para as 14h03 (horários de Brasília).

A etapa terá transmissão ao vivo na Band, no BandSports e no canal do YouTube do site Grande Prêmio.

O campeonato tem atualmente o alemão Pascal Wehrlein como líder, com 80 pontos. O segundo colocado é o britânico Jake Dennis, com 62.

Os brasileiros Lucas Di Grassi --campeão da temporada de estreia, em 2016/17-- e Sérgio Sette Câmara aparecem, respectivamente, na 10º e 15º posições, com 18 e 10 pontos.

Para quem for ao circuito, a recomendação é utilizar o transporte público. Os organizadores do Fórmula E acompanhavam com apreensão a greve no Metrô de São Paulo, encerrada na sexta-feira (24) após um acordo entre o Sindicado dos Metroviários e a empresa.

"A Fórmula E quer mostrar que os transportes podem ser diferentes, limpos e sustentáveis. É claro que a gente pensa no carro. Mas o transporte público é uma parte importante dessa conversa", disse à reportagem o CEO da categoria, Jamie Reigle. "Por outro lado, todas as corridas ou todas as cidades que visitamos, há dinâmicas locais, que são mais importantes do que a Fórmula E."

Segundo Reigle, a expectativa dos promotores é alcançar a lotação máxima do Anhembi, que é de cerca de 25 mil pessoas.

"Temos os ingressos gerais para o que chamamos de vila dos torcedores, depois as arquibancadas e a hospitalidade. A meta é ter cerca de 25 mil pessoas", disse.

Se a etapa de São Paulo refletir o que ocorre ao redor do mundo, a categoria deverá atrair um público predominantemente jovem, com idade de 18 a 24 anos, sendo 52% masculino e 48% feminino, de acordo com dados da Fórmula E.

SAIBA COMO CHEGAR

Quem optar por ir de Metrô, a organização orienta a descer na estação Portuguesa-Tietê, de onde serão disponibilizados 14 ônibus gratuitos para o circuito. O ponto de embarque será na Avenida Cruzeiro do Sul, 1777. Para retornar ao metrô, os ônibus vão sair do portão 2 do sambódromo, na Avenida Olavo Fontoura.

Também é possível chegar ao local caminhando a partir da mesma estação, porém a caminha é longa, de cerca de 2,1 km.

Como o circuito foi desenhado nas ruas e avenidas que ficam no entorno do Anhembi, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fez alguns bloqueios. Para quem for de carro, o acesso será feito somente pela Praça Campo de Bagatelle (Avenida Olavo Fontoura - Portão 2), ou pela Rua Marechal Leitão de Carvalho (Portão 5 ou 3).

De acordo com a CET, o principal estacionamento disponível na região fica no Pavilhão do Anhembi.

INGRESSOS

Os ingressos para a etapa o São Paulo da e-Prix, como é chamada a etapa brasileira, podem ser comprados por meio do site da Eventim: https://www.eventim.com.br/artist/formulae-sp/.

O valor dos bilhetes vai de R$ 300 e R$ 350, com opções de meia-entrada. A classificação etária é de 16 anos, e todos os menores de idade devem estar acompanhados de um adulto.