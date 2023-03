SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O repórter Tino Marcos foi diagnosticado com dengue e não estará com Galvão Bueno na transmissão no YouTube do jogo da seleção brasileira, neste sábado (25), às 19h (de Brasília), contra Marrocos.

Tino confirmou o desfalque em publicação em sua página no Twitter. "Verei de casa essa estreia histórica do Galvão Bueno no digital! Tô bem, mas com febre que vem e vai", escreveu ele.

Por outro lado, Zico teve sua presença confirmada à reportagem pela Play 9, empresa de mídias digitais que gere o canal de Galvão Bueno no YouTube. A Play 9 tem como sócios João Pedro Paes Leme (ex-Globo), Marcus Vinícius Freire (ex-COB) e Felipe Neto (youtuber), que estará na transmissão.

A atacante Cristiane, ex-jogadora da seleção feminina, também participará da estreia de Galvão no Youtube. Ela é a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, com 14 gols.

ARNALDO VETADO

Galvão Bueno disse na quinta-feira (23) que a presença de Arnaldo Cezar Coelho foi vetada. O ex-árbitro é dono de uma emissora afiliada da Rede Globo no Rio de Janeiro. A declaração foi dada em entrevista ao "Flow Sport Club".

Com Arnaldo vetado, o casal Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo foi confirmado nos comentários de arbitragem do amistoso. Eles foram demitidos da Globo nesta semana, na esteira do fim da Central do Apito.