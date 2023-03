SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi anunciado pela equipe de futebol 7 do Grêmio nesta sexta-feira (24).

Luva de Pedreiro terá sua primeira oportunidade de atuar no futebol. Aos 21 anos, o influenciador assinou contrato junto ao gestor da empresa de Fut7 do Grêmio, Fernando Matos, e do diretor de marketing, Luciano Maciel.

Iran jogará no time de Fut7 do Grêmio ao lado de outros nomes conhecidos, que fizeram história no futebol de campo, como Romário, Léo Moura, Douglas, Edilson, Maicon e Rodrigo Mendes.

O Grêmio é patrocinado pela F12.Bet, casa de apostas que tem Falcão como sócio -o ex-jogador de futsal também é o atual empresário de Luva e fará parte do elenco tricolor na modalidade. A empresa viabilizou outras contratações para o time de futebol 7, como a de Romário.

"Finalmente aconteceu, graças a Deus, pai. Sonho realizado. É a tropa, pai, se quiser bata de frente!", disse Luva em seu Instagram

Como o próprio nome sugere, o Fut7 é igual ao futebol normal, mas feito com sete atletas em cada time. Os jogos são semiprofissionais e costumam ser realizados em um campo de gramado sintético -também pode ser chamado de partida society.