SANTOS, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco negocia a contratação do atacante Lucas Braga, do Santos. O Cruzmaltino demonstrou interesse no jogador e começou a conversa com o clube paulista.

A negociação ocorre de clube para clube e está em estágio inicial. O Vasco aceita discutir a compra do jogador de 26 anos e estuda formas de viabilizar o nome aprovado pelo técnico Mauricio Barbieri.

O Botafogo também tentou Braga, mas as tratativas não avançaram. O Peixe conta com o atleta para a temporada, porém não o vê como inegociável e busca outros pontas no mercado.

O Vasco tenta uma compra simples, com um valor considerado bom para os cariocas e também para o Santos, mas não descarta outras possibilidades.

O Cruzmaltino topa discutir empréstimo, topa de jogadores ou até envolver a dívida do Peixe pelo lateral-direito Nathan.

Lucas Braga tem contrato com o Santos até 2026 e deixa a decisão para o clube. Ele é assumidamente um santista de coração.

