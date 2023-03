SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique com números impressionantes na temporada.

Nagelsmann perdeu apenas três partidas na temporada 2022/23. O treinador soma ainda 27 vitórias e 7 empates em 37 jogos.

O técnico tinha 100% de aproveitamento na atual edição da Liga dos Campeões. De quebra, o clube segue vivo na Copa da Alemanha e ocupa a vice-colocação do Campeonato Alemão, com um ponto atrás do líder, Borussia Dortmund.

Em toda a sua trajetória pelo clube, o alemão totalizou 60 vitórias, 14 empates e 10 derrotas em 84 partidas disputadas, além de 255 gols marcados e 84 sofridos. Nagelsmann estava no comando da equipe desde julho de 2021.

Conquistou três títulos no clube: um Campeonato Alemão (2021/22) e duas Supercopas da Alemanha (2021/22 e 2022/23).

RANKING

Nagelsmann foi o segundo técnico demitido com o melhor desempenho do futebol europeu na década, segundo dados do Transfermarkt e do site português O Jogo.

O alemão de 35 anos saiu com uma média de 2,38 pontos por partida, atrás apenas de Aleksandar Stanojevic, que, em 2011/12, saiu do Partizan com 2,46.

SUCESSOR DE NAGELSMANN

Thomas Tuchel será o substituto de Nagelsmann no Bayern. O ex-Chelsea e PSG assinou um contrato até 2025 com os bávaros.