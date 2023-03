SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira divulgou nesta manhã a numeração do time que enfrenta o Marrocos em amistoso, às 19 horas (de Brasília).

Andrey assume a camisa 8, Yuri Alberto é o 9, e Rodrygo herda a camisa 10 de Neymar.

Os palmeirenses Raphael Veiga e Rony ficam respectivamente com os números 20 e 22.

O canal do UOL Esporte no YouTube transmite o jogo ao vivo e de graça.

SELEÇÃO RENOVADA

O Brasil convocou só dez jogadores que jogaram a Copa e tem nove estreantes. Jovens como Robert Renan, André, Andrey Santos e Vitor Roque podem ter a primeira chance, assim como os palmeirenses Raphael Veiga e Rony.

Já o Marrocos tem time quase completo. Dez dos titulares frequentes na Copa do Mundo foram novamente convocados, incluindo as principais estrelas: Amrabat, Hakimi, Ounahi e Ziyech. A única exceção é Amallah, do Valladolid (ESP).

A numeração da seleção:

1 - Ederson

2 - Emerson Royal

3 - Éder Militão

4 - Bremer

5 - Casemiro

6 - Alex Telles

7 - Paquetá

8 - Andrey

9 - Yuri Alberto

10 - Rodrygo

11 - Vinícius Jr.

12 - Weverton

13 - Arthur

14 - Ibañez

15 - Robert Renan

16 - Renan Lodi

17 - André

18 - João Gomes

19 - Vitor Roque

20 - Raphael Veiga

21 - Antony

22 - Rony

23 - Mycael