SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fabio Capello voltou a detonar Ronaldo Fenômeno pelos tempos de Real Madrid.

"Eu disse ao presidente que tinha que vendê-lo", disse hoje o ex-treinador, em um evento do jornal espanhol Marca.

Aconteceu no começo de 2007: Ronaldo era pouco escalado por Capello no Real e acabou se transferindo para o Milan. Lá sofreu outra lesão grave e foi anunciado pelo Corinthians menos de dois anos depois.

O QUE ELE DISSE

Problemas com a balança. "Falei com o presidente sobre Ronaldo. Tinha que pesá-lo. Pesava 94 quilos. Perguntei a Ronaldo quanto pesava quando ganhou a Copa do Mundo, me disse que tinha 84 kg, e respondi que com 94 kg não poderia jogar. Ele não emagrecia."

Venda ao Milan. "Gostava muito de viver na noite, com mulheres, e com ele iam outros jogadores. Então disse ao presidente que tinha que vendê-lo. Berlusconi [presidente do Milan] também me ligou, eu disse 'não contrate', mas no dia seguinte Ronaldo estava no Milan."

RONALDO JÁ RESPONDEU

O brasileiro já rebateu Capello, que conta a história com frequência. O ex-atacante diz que o treinador queria vê-lo na balança todos os dias, mas ele não aceitava.

"Não me negava a reduzir peso, eu me recusava a me pesar. Tivemos pequenos problemas, mas nos acertamos", disse Ronaldo em 2020.