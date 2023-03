SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Neto rebateu algumas declarações feitas por Casemiro e atacou o técnico Tite.

"Qual foi o legado que ele deixou na seleção brasileira, a não ser a vergonha de 2018 e 2022? Não tem legado p**** nenhuma", disse o ex-jogador e apresentador Neto.

Neto voltou a criticar Tite por causa na Copa do Mundo do Qatar. O comentarista usou suas redes sociais para registrar a opinião. Apresentador do programa 'Os Donos da Bola' questionou uma fala de Casemiro, que destacava o legado deixado por Tite. O ídolo corintiano cobriu o meio-campista de elogios, mas também disse que ele "fez média" na coletiva de imprensa concedida na última semana.

O ídolo corintiano foi incisivo e afirmou que Tite não deixou nenhum legado. Segundo ele, o futebol da seleção "ficou mais pobre" na era do ex-comandante de 61 anos.

O que Neto disse?

Elogios a Casemiro: "Casemiro é craque. Para mim, é o maior volante de todos os tempos. Você vai deixar um legado na sua profissão. Que, por sinal, vai ser o maior volante de todos os tempos. Você vai deixar o legado de cinco Champions League."

Legado de Tite: Casemiro, qual foi a p**** do legado que o Tite deixou? Me fala qual legado foi. Você sabe o que é legado? Qual foi o legado que ele deixou na seleção brasileira, a não ser a vergonha de 2018 e 2022? Não tem legado p**** nenhuma. Não vem fazer média. Não dá para fazer média com coisa que não aconteceu."

Mais ataques: "Pelo contrário, (Tite) só deixou o futebol da seleção brasileira mais pobre. E nessa geração de agora, que você é o capitão, você deveria deixar um legado melhor e ensinar os moleques.".

Tite processou Neto

Os comentários de Neto contra Tite lhe renderam um processo por calúnia. Após a eliminação da seleção brasileira diante da Croácia no Mundial do Qatar, o comentarista da Band proferiu várias ofensas contra o ex-treinador do Brasil.

Tite apresentou uma queixa-crime na Justiça de São Paulo contra Neto. Nas palavras do advogado do técnico, o comentarista falou "um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas."

Neto manteve seu ponto de vista e disse que não tem medo de ser processado.