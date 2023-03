SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iran Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, afirmou que sofreu discriminação durante o E-Prix de São Paulo.

O influenciador digital compareceu no Sambódromo do Anhembi para a etapa da Fórmula E na capital paulista. Ele alegou que foi alvo de preconceito quando saía do local após a corrida. O desabafo foi feito nos Stories de seu perfil no Instagram.

Indignado, Luva contou que um homem supôs que ele fosse um ladrão devido à sua aparência. Ele estava sem camisa, com bermuda e chinelo, além de trajar um boné e uma corrente de ouro. "Cuidado, que vai roubar a gente", teria dito um homem para uma mulher que o acompanhava.

"Pensou que eu ia roubar eles, me chamando de ladrão. Julgando meu caráter, sou disso não", completou Luva.

Iran relatou o episódio e afirmou que responde o preconceito com seu trabalho. Ele gravou um vídeo em colaboração com a equipe britânica Envision Racing e desabafou sobre o preconceito.

"Estou put*, mas não vou nem xingar. Estava na corrida, e só porque o pessoal era meio chique lá, veio uma mulher e um cara. Eu fui atrás do cara, indo embora, e o cara disse para ela: 'Cuidado, que vai roubar a gente'. Porque eu estava assim, não gosto de andar daquele jeito que o pessoal anda, ando do meu jeito. Pensou que eu ia roubar eles, me chamando de ladrão. Julgando meu caráter, sou disso não.", disse.