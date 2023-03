SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil perdeu por 2 a 1 para o Marrocos neste sábado (25), em Tânger, no primeiro jogo depois da Copa do Mundo do Qatar. O time do interino Ramon Menezes teve muita dificuldade diante do time que surpreendeu e foi quarto lugar no Mundial.

A partida teve mais de 60 mil pessoas e muita festa nas arquibancadas, mas no campo se viu disputas acirradas, discussões e uma arbitragem confusa.

O novo Brasil do técnico interino Ramon Menezes sofreu contra o entrosamento do time do Marrocos, quarto lugar da Copa do Mundo do Qatar.

O Brasil até começou bem e teve chance de fazer o primeiro gol, mas logo Marrocos equilibrou as ações e foi melhor depois de abrir o placar.

O forte meio-campo do Marrocos foi superior ao setor do Brasil durante quase todo o jogo, principalmente por causa das atuações discretas de Andrey Santos e Lucas Paquetá e a falta de cobertura para os defensores.

A seleção também apresentou deficiências pelos lados de campo, em destaque para o lado direito, com Emerson Royal e Rony. Royal, que é ponta no Tottenham, teve falhas defensivas além do gol do Marrocos. Militão também teve erro individual.

No ataque, Ramon optou por Rony como ponta e Rodrygo pelo centro. No Palmeiras, Rony é centroavante, enquanto Rodrygo costuma jogar mais pela ponta.

O Brasil melhorou no segundo tempo, cresceu com as substituições, chegou ao empate e poderia ter virado. Casemiro fez o gol e o time teve boas chances com Andrey, Rony e Rodrygo. As melhores oportunidades foram de Andrey, Rony e Rodrygo.

Logo após a queda de luz no estádio, Marrocos fez o segundo gol com Sabiri. Allah teve liberdade no cruzamento, Éder Militão furou e a finalização foi precisa, batendo no travessão antes de entrar. Com 2 a 1, os africanos voltaram a dominar.

Vitor Roque, de 18 anos, entrou no segundo tempo e se tornou o jogador mais jovem a estrear pela seleção brasileira desde Ronaldo Fenômeno, em 1994.

FICHA TÉCNICA

MARROCOS 2 x 1 BRASIL

Local: IBN Batouta, em Tânger (MAR)

Data: 25 de março de 2023 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Selmi Sadok (TUN)

Assistentes: Hassani Khalil e Bakir Mohamed (TUN)

Cartões amarelos: El Khannous e Amrabat (MAR) e Rony (BRA)

GOLS: Marrocos: Boufal, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Sabiri, aos 28 minutos do tempo. Brasil: Casemiro, aos 21 minutos do segundo tempo.

MARRROCOS

Bono, Hakimi (Attyiat Allah), Saiss, Aguerd e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (Sabiri) e El Khannouss (Louza); Ziyech, Boufal (Ezzalzouli) e En-Nesyri (Cheddira) Técnico: Walid Regragui.

BRASIL

Weverton, Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro e Andrey Santos (Raphael Veiga); Rony (Antony), Lucas Paquetá (Yuri Alberto), Vinicius Jr e Rodrygo (Vitor Roque). Técnico: Ramon Menezes.