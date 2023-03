SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirma que Carlo Ancelotti desponta como o favorito dos jogadores e da torcida para assumir a seleção brasileira.

Ednaldo Rodrigues diz que Ancelotti seria uma escolha óbvia para assumir a seleção brasileira, e que é o principal nome cotado pelos dirigentes brasileiros.

Apesar dos elogios, o presidente da CBF disse que ainda não teve um contato formal com o italiano, sobretudo por respeitar o atual vínculo do comandante de 63 anos com o Real Madrid, que vai até 2024.

"Vamos ter fé em Deus, esperar o momento oportuno, e veremos se conseguimos buscar o novo técnico da seleção brasileira", contou Ednaldo, que vai intensificar as buscas a partir de abril.

Por ora, a seleção segue com o técnico interino Ramon Menezes, que fez sua estreia no sábado (25) no amistoso contra Marrocos.

O que mais Ednaldo disse?

"Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas por Ronaldo Nazário ou Vinicius Jr, mas por todos que jogaram com ele."

"Seremos muito éticos na nossa abordagem e respeitaremos os contratos que estão em vigor. Também respeitamos muito o trabalho que é feito por qualquer treinador e seu clube para chegar lá e fazer qualquer tipo de abordagem, seria uma falta de respeito com o presidente dos clubes em questão."

"Nada está muito definido ainda em relação a nomes, mas é nessa linha, entendeu? Precisamos de um técnico que tenha o respeito e a admiração dos jogadores."