SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A assombrosa temporada de Erling Haaland, com 42 gols em 37 jogos, faz o Manchester City se preparar para barrar a investida do Real Madrid: o clube inglês planeja oferecer um salário de 500 mil libras por semana (cerca de R$ 3,2 milhões) para manter o atacante na Inglaterra.

Os ótimos números do noruguês e o interesse do Real influenciaram o City a se movimentar internamente para oferecer o aumento, segundo o The Sun.

O atual salário do atacante é de 2,4 milhões por semana, com cláusulas adicionais, o que faz dele um dos melhores remunerados da Premier League.

Paralelamente, o Real Madrid já teria em curso a "Operação Haaland", a fim de contar com o jovem jogador como sucessor de Benzema. Fontes próximas ao noruguês afirmam, porém, que ele está feliz em Manchester.

GARANTIA DE BOLA NA REDE

As cifras oferecidas para Haaland até podem parecer exorbitantes. Mas, por outro lado, igualmente impressionantes são as estatísticas do atacante de 22 anos logo em sua primeira temporada na Inglaterra - e no novo clube.

Os 42 gols marcados pelo City fazem dele o artilheiro do Campeonato Inglês, com 28 tentos, e da Champions League, com 10.

Não por acaso o Real Madrid enxerga nele o próximo camisa 9 da equipe, já que Benzema, aos 35 anos, vive a reta final de sua carreira.

O contrato de Haaland com os azuis de Manchester vai até 2027, com salário aproximado de R$ 9,6 milhões mensais.