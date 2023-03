SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O interesse da seleção brasileira em Carlo Ancelotti deixou o Real Madrid atento a uma possível troca no comando da equipe, e uma das opções da diretoria merengue é o argentino Marcelo Gallardo, lendário ex-jogador e treinador do River Plate.

Gallardo é um dos poucos candidatos a assumir o cargo caso Ancelotti deixe o Real.

O sistema de jogo aplicado no River e as conquistas pelo clube fazem do técnico um dos mais prestigiados entre os livres no mercado, segundo o Diário Olé.

Há outros possíveis sucessores ao cargo do italiano no Real: além de Gallardo, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann e Zinedine Zidane completam a lista.

SELEÇÃO ACENA PARA ANCELOTTI

Embora o desejo da CBF por contar com Carlo Ancelotti não seja mais novidade, a diretoria da seleção brasileira já fala mais abertamente sobre o interesse no técnico.

Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, afirmou em entrevista que o italiano é o nome mais cobiçado para comandar a Amarelinha, inclusive entre os atletas.

"Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Eles falam dele de forma muito carinhosa, em reconhecimento a um trabalho exemplar que faz em sua carreira", disse Ednaldo.

O mandatário pontuou, no entanto, que ainda não houve um contato formal com Ancelotti.