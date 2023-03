SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS0 - Uma TV da Espanha publicou uma breve conversa entre Bruno, apontado como melhor amigo de Daniel Alves, e a prima da mulher que o acusa de estupro dias depois do ocorrido. O conteúdo foi mostrado pelo programa da Ana Rosa, da Espanha.

Os dois estavam presentes na boate na noite em que a vítima acusa Daniel Alves de tê-la estuprado.

Bruno teria mandado uma mensagem pelo Instagram. Na noite anterior, os dois tinham trocado perfis.

No texto, ele dizia onde morava e que estava à disposição. "Vamos ser irmãos. Minha casa é em... Nem sempre estou aqui, mas o que você precisar aqui estou à disposição. Gostei da sua irmã e de você como pessoas. Estou sempre pronto para encontrar bons amigos", escreveu Bruno.

Ela respondeu de maneira mais curta. "Muito obrigada e na mesma. Feliz Ano Novo", disse.

A reportagem do programa diz que essas mensagens constam nos arquivos da investigação. Os advogados interpretam de maneiras distintas.

Para a equipe de Daniel, as mensagens "refletem normalidade e garantem que, no momento da conversa, a prima já sabia o que havia acontecido no banheiro".

A interpretação feita do lado da vítima é de que "o que o chef brasileiro fez foi entrar em contato com eles para estabelecer um relacionamento e identificar se em algum momento pretendiam fazer uma reclamação".

Bruno segue dando suporte ao jogador desde que ele foi preso. Ele é o cozinheiro responsável pela alimentação de Daniel.

Daniel Alves está preso há mais de dois meses.