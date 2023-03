SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras pode rever nesta Libertadores um dos adversários que eliminou na última edição.

O Palmeiras é um dos cabeças de chave do sorteio da fase de grupos, que ocorre às 21 horas (de Brasília) desta segunda-feira (27).

Atlético-MG e Cerro Porteño (PAR) estão ambos no pote 4, e um dos dois pode cair no grupo palmeirense.

O time paulista eliminou ambos no mata-mata da edição de 2022: o Cerro nas oitavas, e o Atlético-MG e jogo épico nas quartas.

REGRAS DO SORTEIO

O Palmeiras não pode enfrentar nenhum brasileiro do pote 2, mas a limitação não existe para o mineiro, que veio da pré-Libertadores.

O adversário mais provável é o Racing, por uma questão matemática: o time argentino não pode estar no mesmo grupo dos cabeças de chave Boca e River. O mesmo vale para Barcelona (EQU) e Libertad (PAR) em relação a Del Valle (EQU) e Olímpia (PAR), respectivamente.

Outros possíveis rivais são Bolívar e Libertad, que o Palmeiras venceu na campanha do título de 2020.

CONFIRA OS POTES

Pote 1: Athletico, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU), Nacional (URU) e Olímpia (PAR).

Pote 2: Corinthians, Fluminense, Internacional, Atlético Nacional (COL), Barcelona de Guayaquil (EQU), Colo-Colo (CHI), Libertad (PAR) e Racing (ARG).

Pote 3: Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Aucas (EQU), Bolívar (BOL), Melgar (PER), Metropolitanos (VEN), Monagas (VEN) e The Strongest (BOL).

Pote 4: Atlético-MG, Cerro Porteño (PAR), Deportivo Pereira (COL), Independiente de Medellín (COL), Liverpool (URU), Ñublense (CHI), Patronato (ARG) e Sporting Cristal (PER).