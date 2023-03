PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Ex-jogador do Botafogo, Keisuke Honda, de 36 anos, ainda não oficializou sua aposentadoria, mas está sem clube desde que deixou o Suduva, da Lituânia. Distante da bola, ele mantém investimentos em startups das mais diversas áreas.

Desde 2016, Honda mantém a KSK Angel Found, que é um fundo de investimentos que apoia startups.

O portifólio da empresa tem a desenvolvedora de foguetes espaciais Interestellar Technologies, que se tornou a primeira empresa privada japonesa a lançar um foguete no espaço, em 2019.

Outra startup apoiada por Honda é a Just Water, cujo fundador é Jaden Smith, filho do ator Will Smith. A Just Water trabalha na produção de bebidas saudáveis e água mineral altamente pura em embalagens sustentáveis.

Há também a Terra Motors, que fabrica veículos elétricos de três rodas e é focada no mercado da Índia. Ainda há startups ligadas a produtos de beleza, educação, entre outras atividades, todas com alguma participação dele.

Os investimentos acontecem principalmente em Estados Unidos, Japão, Singapura e Austrália.

FIM CURIOSO

Honda é técnico da seleção do Camboja --cargo que já ocupava enquanto jogava na Lituânia- mas recentemente anunciou que deixará o cargo em maio. Ele não deu indícios sobre qualquer outra atividade ligada ao futebol.

Na carreira, Honda jogou em cinco continentes. Além do Brasil, defendeu times da Holanda, Rússia, Itália, México, Austrália, Japão, Lituânia e Azerbaijão. Além do sucesso que teve na seleção japonesa, pela qual disputou três Copas do Mundo.