SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu a Irlanda por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira (27), no Aviva Stadium, em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Eurocopa. O gol do confronto foi marcado por Pavard, em jogo marcado pelas boas atuações dos goleiros.

Com o resultado, os comandados de Didier Deschamps seguem 100% na competição. Os franceses lideram o Grupo B com duas vitórias em dois jogos.

Do outro lado, a Irlanda segue sem marcar nenhum ponto. Esse foi o primeiro jogo dos irlandeses nessa edição, já que foram a seleção de 'descansou' na primeira rodada da chave.

A próxima rodada acontece apenas em junho, com a França enfrentando Gibraltar e a Irlanda jogando contra a Grécia.

COMO FOI O JOGO

O confronto foi de imposição da França. Em sua maior parte, foi um jogo de ataque contra defesa;O primeiro tempo foi de blitz francesa. A França tenta ser criativa, trocar passes e invadir a área adversária, mas não consegue ultrapassar o forte bloqueio montada pela Irlanda;A segunda etapa seguiu com a França se sobressaindo. Os franceses seguiram buscando espaços na defesa irlandesa, achando um gol de fora da área com Pavard. Maignan ainda salvou a vitória no final da partida.Gol e lances importantes

Bazunu saiu bem. Na cobrança de escanteio, Griezmann cruzou para o meio da área e Giroud cabeceou em cima de Coleman. A bola bateu em outro zagueiro irlandês e quase sobrou para Mbappé, mas o goleiro foi bem e saltou para fazer a defesa.

1 a 0. Pavard fez um golaço! Cullen saiu jogando errado, o lateral francês se antecipou a Knight para interceptar o passe e soltou uma bomba de fora da área. A bola chegou a tocar no travessão e morreu no fundo da rede.

Goleiro irlandês salvou. Diaby recebeu de Griezmann pelo lado direito da área, colocou no pé esquerdo e chutou colocado, mas Bazunu saltou para fazer boa defesa.

Mais uma vez Bazunu. Rabiot conduziu a bola pelo meio e finalizou bem de fora da área. O goleiro irlandês fez outra boa defesa.

Maignan salvou. Cullen cobrou um escanteio da direita, Collins cabeceou no meio da área e o goleiro francês saltou no ângulo para evitar o empate irlandês com uma defesaça.